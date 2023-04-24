Витік секретних документів. ГУР відмовилося від атак проти Росії 24 лютого на прохання США, – WP

Українська розвідка готувала атаки на Москву до річниці повномасштабної війни, 24 лютого, але відмовилася від цього на прохання США. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на витік американських секретних документів.

Як пише видання, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов планував "сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння чиновників у Вашингтоні".

Згідно з секретною доповіддю Агентства нацбезпеки США, українські чиновники навіть думали про морський удар із використанням тротилу по порту Новоросійська, що продемонструвало б здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території.

Своєю чергою американські посадовці таємно стежили за планами України. Білий дім уже давно побоювався, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь з боку Кремля.

Однак 22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЦРУ поширило новий секретний звіт: ГУР "погодилося, на прохання Вашингтона, відкласти удари" по Москві. При цьому "злиті" на Discord документи, не пояснюють, хто саме втрутився і чому українці погодилися відступити.

Також у документах вказується, що кількома днями до цього, 13 лютого, Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовими до операції, ймовірно спрямованої проти Новоросійська. Того ж дня США повторили свій публічний заклик до своїх громадян негайно залишити Росію.

Крім того, витік свідчить, що ГУР планувало напад на членів ПВК "Вагнер", але наразі невідомо, на якій стадії перебувають відповідні операції і чи отримала розвідка дозвіл на це.

У WP нагадали й про раніше опубліковану інформацію з витоку документів, згідно з якою ГУР розробило плани проведення таємних атак на російські сили в Сирії за допомогою курдів. Але президент України Володимир Зеленський зупинив атаку.

Журналісти пишуть, що чиновники у Вашингтоні та Європі попереджали Україну через напади за межами її території, які, на їхню думку, зайшли занадто далеко. Американські чиновники також стурбовані тим, що Китай, імовірно, розглядатиме атаки України всередині Росії як "можливість представити НАТО як агресора" й може збільшити свою підтримку РФ, якщо вважатиме ці удари значними.

Нагадаємо, раніше в мережу було "злито" засекречені західні документи. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом, однак не обмежуються лише цим.

В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ці дані є фейком Росії. А міністр оборони України Олексій Резніков назвав витік сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомляла, що Пентагон обмежив доступ до секретних документів, які було "злито".