Секретні документи: Росія може фінансувати війну ще як мінімум рік

Американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну в Україні ще щонайменше рік попри санкції, які постійно зростають.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на секретні документи, оприлюднені в інтернеті.

Документи дають рідкісне уявлення про розуміння Вашингтоном ефективності власних економічних заходів, а також про характер реакції на них у Росії, де, за даними американської розвідки, вищі посадові особи, відомства і персонал олігархів стурбовані болючими перебоями і пристосовуються до них.

Хоча деякі російські економічні еліти можуть не погоджуватися з курсом країни в Україні, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки Володимира Путіна.

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", - йдеться в документах з грифом "цілком таємно".

Нагадаємо, на початку квітня засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в соціальних мережах. Документи з'явилися в Twitter і Telegram. Військові аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових.