Контрнаступ може розпочатися завтра, післязавтра чи через тиждень - Данілов

Збройні сили України готові розпочати свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна не має права на помилку, бо це "історична можливість", яку не можна упустити.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю для ВВС.

За його словами, контрнаступ може розпочатися "завтра, післязавтра чи через тиждень".

"Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - заявив Данілов.

Він додав, що українські військові розпочнуть наступ, коли командири вирішать, що на даний момент можуть досягти "найкращого результату".

Данілов зауважив, що керівництво України "не має права на помилку" щодо цього рішення, оскільки це "історична можливість", яку "ми не можемо втратити".

На запитання, чи готові Збройні сили України до наступу, він відповів: "Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу".

Також Данілов відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" є постійним завданням для ЗСУ.

Зауважимо, що Україна місяцями планувала контрнаступ, але хотіла якомога більше часу для підготовки військ і отримання військового обладнання від західних союзників.

Сьогодні, 27 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі розмістив мотивуючий відеоролик, підписавши його фразою "Прийшов час повертати своє".

В українських телеграм-каналах це відео трактують як натяк на те, що "контрнаступ уже почався".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, так як для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна раніше обіцяна західними партнерами зброя.

А нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що незабаром можна розпочати широкомасштабний наступ, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.