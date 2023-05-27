Контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю - Данилов

Вооруженные силы Украины готовы начать свое долгожданное контрнаступление. Но Украина не имеет права на ошибку, потому что это "историческая возможность", которую нельзя упустить.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС.

По его словам, контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - заявил Данилов.

Он добавил, что украинские военные начнут наступление, когда командиры решат, что на данный момент могут добиться "наилучшего результата".

Данилов отметил, что руководство Украины "не имеет права на ошибку" по этому решению, поскольку это "историческая возможность", которую "мы не можем потерять".

На вопрос, готовы ли Вооруженные силы Украины к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени".

Также Данилов отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" - постоянная задача для ВСУ.

Заметим, что Украина месяцами планировала контрнаступление, но хотела побольше времени для подготовки войск и получения военного оборудования от западных союзников.

Сегодня, 27 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграмм-канале разместил мотивирующий видеоролик, подписав его фразой "Пришло время возвращать свое".

В украинских телеграмм-каналах это видео трактуют как намек на то, что "контрнаступление уже началось".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно ранее обещанное западными партнерами оружие.

А недавно руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что вскоре можно начать широкомасштабное наступление, поскольку у Украины уже есть минимальное количество вооружения, необходимое для этого.