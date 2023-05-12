Данилов заявил о желании властей завершить войну к зиме

Количество операций, которые будут проведены для освобождения территории Украины, зависит от многих обстоятельств. Однако войну хотят завершить к зиме. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Report.

Он отметил, что Украина должна освободить все свои территории. Соответствующие действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов.

Журналист добавил, что "часто можно услышать, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой". Данилов на это сказал: "к зиме мы хотим полностью завершить войну".

"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", – высказался секретарь СНБО.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В конце апреля Резников сказал, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, а для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решение командования.

В свою очередь президент Владимир Зеленский недавно сказал, что для начала контрнаступления нужно больше времени, ведь украинские военные ждут обещанного западными партнерами оружия.