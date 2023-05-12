Данілов заявив про бажання влади завершити війну до зими

Кількість операцій, які буде проведено для звільнення території України, залежить від багатьох обставин. Однак війну хочуть завершити до зими. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю виданню Report.

Він зазначив, що Україна має звільнити всі свої території. Відповідні дії розпочнуться у потрібний термін з урахуванням усіх факторів.

Журналіст додав, що "часто можна почути, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку". Данілов на це сказав: "до зими ми хочемо повністю завершити війну".

"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно", – висловився секретар РНБО.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Наприкінці квітня Резніков сказав, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, а для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що для початку контрнаступу потрібно більше часу, адже українські військові чекають на обіцяну західними партнерами зброю.