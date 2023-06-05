Кремлевские пропагандисты уже "отбили" даже не начавшееся украинское контрнаступление

Российские власти настолько напуганы анонсированным контрнаступлением ВСУ, что активизировали свои информационно-психологические операции и уже "сорвали" наступление украинских военных, которое, по официальной информации Киева, еще даже не началось.

Как сообщает Стратком ВСУ, на российских телеграмм-каналах и в некоторых Западных СМИ начала появляться недостоверная информация о неудачных боевых действиях ВС Украины. Это делается с целью деморализации украинцев и введения в заблуждение населения.

"Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для этого у россиян уже заготовлены старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных, которые уже начали пускать в ход прогандисты.

Сегодня утром издание Reuters написало, что РФ сорвала большое украинское наступление в пяти точках вдоль фронта в Донецкой области на юге Украины.

Западные журналисты ссылались на Министерство обороны России, заявившее, что Украина атаковала шестью механизированными и двумя танковыми батальонами на юге Донецка, где Москва давно подозревала, что Украина будет пытаться вбить клин через контролируемую Россией территорию.

В Министерстве обороны Украины 4 июня сообщили, что объявления о начале контрследующих действий наших воинов на фронте не будет.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала замминистра обороны Анна Маляр.

В последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В конце апреля Резников сказал, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, а для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решения командования.