Кремлівські пропагандисти вже "відбили" український контрнаступ, який навіть не розпочався

Російські влада настільки налякана анонсованим контрнаступом ЗСУ, що активізувала свої інформаційно-психологічні операції і вже "зірвала" наступ українських військових, який, за офіційною інформацією Києва, ще навіть не розпочався.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, на російських телеграм-каналах та в деяких Західних ЗМІ почала з'являтися недостовірна інформація про невдалі бойові дії ЗС України. Це робиться з метою деморалізації українців і введення в оману населення.

"Російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для цього в росіян вже заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених, які прогандисти вже почали пускати в хід.

Сьогодні вранці видання Reuters написало, що РФ зірвала великий український наступ у п’яти точках уздовж фронту в Донецькій області на півдні України та вбили сотні українських військових.

Західні журналісти посилалися на Міністерство оборони Росії, яки заявило, що Україна атакувала шістьма механізованими та двома танковими батальйонами на півдні Донецька, де Москва давно підозрювала, що Україна намагатиметься вбити клин через контрольовану Росією територію.

Видання написало, що не змогло перевірити дану заяву Росії, а українське Міністерство оборони на цю інформацію поки не відреагувало і не коментувало.

У Міністерстві оборони України 4 червня повідомили, що оголошення про початок контрнаступних дій наших воїнів на фронті не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Наприкінці квітня Резніков сказав, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, а для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.