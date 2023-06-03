ВСУ проводят разминирование на линии фронта перед ожидаемым контрнаступлением, – WP

Украинские саперы разминируют территории перед потенциальным контрнаступлением – соответствующие работы продолжаются уже неделями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Издание отмечает, что украинцы, как и россияне, установили тысячи мин вдоль линии фронта. Для продвижения на оккупированную территорию ВСУ должны пройти через эти линии так, чтобы захватчики не знали. Поэтому ночью саперы выходят на поля и тихо производят разминирование. Когда путь расчищен, устанавливаются знаки, чтобы показать путь вперед.

"Это только первый шаг. Затем идет борьба с россиянами", – указывает WP.

В настоящее время украинские инженеры и саперы работают, в некоторых случаях используя новое оборудование, предназначенное для пробивания такого рода обороны. В частности, речь идет о применении специально модифицированных машин на базе немецкого танка Leopard 2.

Но некоторые аналитики говорят, что, хотя западные партнеры Украины сосредоточились на ракетах, бронетехнике и боеприпасах, они не оказали должной поддержки для прорыва российской обороны. Полковник Управления инженерных войск ВСУ Сергей Матвийчук назвал "проблемным", что украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных средств.

Журналисты пишут, что откуда начнется контрнаступление – знать невозможно. Но предположения в значительной степени сосредоточены на Запорожской области, ведь продвижение украинских защитников на юг может перекрыть "сухопутный мост", соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Однако оккупанты превратили Запорожскую область в крепость с сетью окопов и другими препятствиями. Чтобы отвоевать территорию и вытеснить войска РФ, украинцам придется пробивать эти укрепления. Для этого необходима специальная подготовка и снаряжение, а также тщательная разведка, чтобы найти уязвимое место врага.

Россияне же хотят замедлить потенциальное контрнаступление ВСУ и направить любые украинские силы, которые прорываются, в узкую зону. Это позволит оккупантам перегруппироваться и даст артиллерии время для удара по украинским военным.

Напомним, что в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В конце апреля Резников сказал, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, а для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решения командования.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в мае сообщил, что в скором времени можно начать широкомасштабное контрнаступление, поскольку Украина уже имеет минимальное количество вооружения, необходимое для этого.