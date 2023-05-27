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Хотят сорвать контрнаступление. В ГУР заявили, что РФ начала реализовывать провокацию с химическим оружием в Запорожской области
Российские оккупанты 27 мая начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области. Целью этих действий является срыв контрнаступательных действий Сил безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах страна-агрессор планирует использовать в качестве фейкового доказательства для обвинения Украины", - говорится в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее ход событий на фронте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 26 мая вечером в украинской разведке сообщали, что российские оккупационные войска в ближайшие часы готовят масштабную провокацию с имитацией аварии на временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС.
Фото: ua.depositphotos.com