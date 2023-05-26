Россияне готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС: в ГУР рассказали детали

Российские оккупационные войска в ближайшие часы готовят масштабную провокацию с имитацией аварии на временно захваченной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, чтобы максимально скрыть свои действия, рашисты сорвали запланированную на 26 мая ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

"Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления", - добавили в разведке.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее в ГУР сообщали, что российские оккупанты используют территорию первого, второго и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС в качестве логистической и военной базы.