Оккупанты используют территорию трех энергоблоков ЗАЭС как логистическую и военную базу, – ГУР

Российские оккупанты используют территорию первого, второго и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС в качестве логистической и военной базы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, на этих площадках на постоянной основе находится личный состав войск РФ, бронетехники и грузовики. Количество транспорта и захватчиков постоянно меняется: возле каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники, а ротация происходит скрыто во время комендантского часа. При этом все грузовики плотно затентованы.

"Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка. Сотрудников дежурных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1-2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии", – отметили в разведке.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Недавно Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС: российских захватчиков на атомном объекте уже больше, чем персонала станции.