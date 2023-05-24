Окупанти використовують територію трьох енергоблоків ЗАЕС як логістичну та військову базу, – ГУР

Російські окупанти використовують територію першого, другого та четвертого енергоблоків Запорізької АЕС у якості логістичної та військової бази. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад військ РФ, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та загарбників постійно змінюється: біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки, а ротація відбувається приховано під час комендантської години. При цьому всі вантажівки щільно затентовані.

"Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка. Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані", – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС: російських загарбників на атомному об’єкті вже більше, ніж персоналу станції.