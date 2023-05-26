Росіяни готують масштабну провокацію на Запорізькій АЕС: в ГУР розповіли деталі

Російські окупаційні війська в найближчі години готують масштабну провокацію з імітації аварії на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на 26 травня ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

"Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу", - додали у розвідці.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше в ГУР повідомляли, що російські окупанти використовують територію першого, другого та четвертого енергоблоків Запорізької АЕС у якості логістичної та військової бази.