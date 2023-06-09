Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд, - ЗМІ

Пентагон має намір оголосити 9 червня про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів. До нього увійдуть ракети ППО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) кошти підуть на придбання ракетних установок та ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.

Однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3 або Pac-3. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, вона забезпечує покращену можливість вражати балістичні ракети, крилаті ракети або літаки супротивника на додаток до ракети PAC-3.

Як зазначається, оголошення про надання нового пакету допомоги буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Ініціатива USAI спрямована на оплату контрактів із термінами постачання через кілька місяців або навіть років для підтримки довгострокових потреб України у безпеці.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що країна має достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року, який у Штатах триває до 30 вересня.

Кірбі зауважував, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування, вона звернеться до Конгресу. При цьому чиновник підкреслив, що наразі Україна має двопартійну підтримку в США.

Президент США Джо Байден також запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться.

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