В Белом доме ответили на опасения Лаврова из-за передачи Украине F-16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что передача Украине истребителей F-16 приведет к эскалации, а одна из модификаций истребителей якобы способна нести ядерное оружие. В Белом доме в ответ на это порекомендовали РФ забрать свои войска с украинской территории.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы озабочены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину", – отметил он.

По его словам, F-16 будут предоставлены в рамках долгосрочных оборонных нужд Украины. Речь идет о том, чтобы помочь Украине обеспечить потребности для самозащиты.

В ответ на заявления Лаврова якобы о способности F-16 нести ядерное оружие, Кирби подчеркнул, что это не США "раскидываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как министр иностранных дел Лавров, президент Путин, а также представитель Путина Песков".

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

В ОП сообщили, что уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в том числе F-16.