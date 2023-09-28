Кулеба анонсировал открытие еще одного наземного коридора для экспорта зерна

В ближайшее время Украина планирует открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас открыли альтернативный зерновой коридор, тестируем его. Также мы откроем еще один наземный железнодорожный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых – это абсолютная реальность", – высказался чиновник.

Отвечая на вопрос, остается ли еще актуальной тема функционирования Черноморской зерновой инициативы, Кулеба сказал, что "надежда умирает последней".

"Надежда умирает последней, скажу так. Черноморская зерновая инициатива умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями", – отметил дипломат.

Выход РФ из зерновой сделки: последствия

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

С того времени Украина использует для экспорта зерна преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В августе Украина открыла временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако сначала судна, воспользовавшиеся коридором, делали это для эвакуации. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданские судна использовали маршрут на вход в порт Черноморск, чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.