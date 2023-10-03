Экспорт агропродукции: фитосанитарный контроль переносят с украинско-польской границы в порт Клайпеды

В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в данный порт.

Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литовской Республики Кястутис Навицкас во время очередной онлайн встречи утром 3 октября, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что такой шаг ускорит транзит по территории Польши.

Как сообщают в ведомстве, Сольский предложил перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт.

Роберт Телус и Кястутис Навицкас отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

Ранее Украина и Литва договорились об облегчении процедур пересечения границы для транзитных грузов, чтобы увеличить объемы перевозок украинской сельскохозяйственной продукции в страны Балтии и ЕС .

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что после развития портовых коридоров Балтийского моря по этим путям можно будет экспортировать около 10 млн тонн украинского зерна ежегодно.