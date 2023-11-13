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Транспорт
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Україна, Молдова та Румунія поліпшать залізничні перевезення між портами

Україна, Молдова та Румунія поліпшать залізничні перевезення між портами
Розроблено заходи для поліпшення перевезень вантажів залізницею між Україною, Молдовою та Румунією. Фото: facebook.com/cfm.md

У Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Республіки Молдова. Її метою було поліпшення перевезень у напрямку Рені—Джурджулешти—Галац і зворотно.

Про це повідомила пресслужба Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova), пише "Укрінформ".

Зазначається, що за результатами зустрічі сторони визначили такі заходи для покращення ситуації:

  • беззупинний проїзд через Рені;
  • узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;
  • передача повних збірних поїздів, 50–60 вагонів (з Молдови до Румунії);
  • тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;
  • інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС «Месплан».

Реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти—Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат. 

Раніше Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів. Зміни дозволять проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.

Нагадаємо, Україна ініціює створення "зеленого коридору" між автомобільними пунктами пропуску "Рені – Джюрджюлешти – Галац" на кордоні з Молдовою та Румунією.

Автор:
Світлана Манько