Україна, Молдова та Румунія поліпшать залізничні перевезення між портами

У Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Республіки Молдова. Її метою було поліпшення перевезень у напрямку Рені—Джурджулешти—Галац і зворотно.

Про це повідомила пресслужба Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova), пише "Укрінформ".

Зазначається, що за результатами зустрічі сторони визначили такі заходи для покращення ситуації:

беззупинний проїзд через Рені;

узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;

передача повних збірних поїздів, 50–60 вагонів (з Молдови до Румунії);

тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;

інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС «Месплан».

Реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти—Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.

Раніше Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів. Зміни дозволять проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.

Нагадаємо, Україна ініціює створення "зеленого коридору" між автомобільними пунктами пропуску "Рені – Джюрджюлешти – Галац" на кордоні з Молдовою та Румунією.