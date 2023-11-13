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Украина, Молдова и Румыния улучшат железнодорожные перевозки между портами
В Кишиневе прошла трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Республики Молдова. Ее целью было улучшение перевозок в направлении Рени-Джурджулешты-Галац и обратно.
Об этом сообщила прессслужба Железных дорог Молдовы (Calea Ferată din Moldova), пишет "Укринформ".
Отмечается, что по результатам встречи стороны определили следующие меры по улучшению ситуации:
- непрерывный проезд через Рени;
- согласование перевозимых объемов за пять дней;
- передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);
- трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;
- интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС Месплан.
Реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты—Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов. Изменения позволят проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.
Напомним, Украина инициирует создание "зеленого коридора" между автомобильными пунктами пропуска "Рени – Джюрджюлешты – Галац" на границе с Молдовой и Румынией.