Украина, Молдова и Румыния улучшат железнодорожные перевозки между портами

В Кишиневе прошла трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Республики Молдова. Ее целью было улучшение перевозок в направлении Рени-Джурджулешты-Галац и обратно.

Об этом сообщила прессслужба Железных дорог Молдовы (Calea Ferată din Moldova), пишет "Укринформ".

Отмечается, что по результатам встречи стороны определили следующие меры по улучшению ситуации:

непрерывный проезд через Рени;

согласование перевозимых объемов за пять дней;

передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);

трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;

интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС Месплан.

Реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты—Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.

Ранее Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов. Изменения позволят проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.

Напомним, Украина инициирует создание "зеленого коридора" между автомобильными пунктами пропуска "Рени – Джюрджюлешты – Галац" на границе с Молдовой и Румынией.