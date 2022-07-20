Бізнес закликає відхилити законопроект Гетманцева про зміну підходів до працевлаштування людей з інвалідністю

Європейська Бізнес Асоціація закликає Верховну Раду не приймати запропоновані депутатом Данилом Гетманцевим зміни до підходів до працевлаштування людей з інвалідністю.

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Як зазначається в повідомленні об'єднання, відповідні нововведення містяться у законопроєкті №7433. Його комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний самим автором документу, вже рекомендував до прийняття у першому читанні, причому зі скороченням терміну підготовки до другого читання.

Документом, зокрема, пропонується змінити підхід до розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Наразі роботодавці самостійно роблять такі розрахунки і щорічно подають їх у вигляді звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за формою №10-ПОІ.

Однако проєкт закону пропонує перекласти цей обов’язок на територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, які будуть отримувати необхідні дані від Пенсійного фонду.

"З одного боку, бізнес звільняється від обов’язку подавати ще один звіт, який фактично дублює інформацію в рамках квартальної звітності із ПДФО та ЄСВ. З іншого – дані, якими оперуватимуть державні органи, самостійно збираючи та обробляючи інформацію за допомогою електронних реєстрів, можуть потребувати уточнення та/або корегування... В проєкті закону можливість вносити корегування не передбачено", - аргументують у ЄБА.

По-друге, документом пропонується встановити занадто короткий період між отриманням інформації про виконання нормативу та граничним строком сплати штрафу за невиконання нормативу.

Так, розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю пропонують надсилати компаніям до 1 квітня, а час для сплати штрафу за невиконання нормативу залишити чинним – до 15 квітня.

"Таким чином фактично нівелюється право роботодавця оскаржити результати, у тому числі за рахунок виправлень у поданих звітностях за попередні періоди, або довести, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення такого правопорушення", - вказують в асоціації.

Крім того, голова фінкомітету Ради хоче встановити в якості нових підстав для проведення перевірок Держпраці виявлення ознак порушень законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю.

"Це може створити додаткове навантаження на бізнес у вигляді збільшення кількості позапланових заходів державного нагляду та контролю у сфері трудових відносин, проведення яких нещодавно відновили попри воєнний стан", - незадоволені в ЄБА.

Там додають, що з огляду на те, що підприємців на період дії воєнного стану та на перші місяці після його завершення звільнили від обов’язку подавати звіти, бізнесу може бути складно захищати свої інтереси перед інспекторами через відсутність у них необхідної звітності.

Крім того, за задумом Гетманцева, законопроєкт має вирішити проблему підтримки зайнятості осіб з інвалідністю в умовах війни шляхом покращення контролю за дотриманням квоти на працевлаштування таких людей та стягнення у необхідних випадках адміністративно-господарських санкцій.

Однак питання зміни цільового використання надходжень від сплати компаніями санкцій за невиконання нормативу проєктом закону не пропонується.

У ЄБА ж вказують, що незважаючи на стабільні джерела фінансування для створення робочих місць для осіб з інвалідністю, зокрема надходження від штрафів підприємств за невиконання нормативу до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, фактичні обсяги видатків безпосередньо на цю мету та оплату навчання таких осіб зменшуються: у 2016 році вони становили 34,6 мільйона гривень, а у 2020 році – вже 22,7 мільйона.

Більше того, у 2020-2021 роках підприємствам взагалі не було надано фінансову допомогу на технічне оснащення діючих або створення нових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. І якщо на початку 2017 року з 2,7 мільйона осіб з інвалідністю працювали 666,8 тисячі, то станом на кінець 2020 року цей показник знизився до 417,9 тисячі осіб, тобто більше ніж на третину.

У зв'язку з цим в асоціації закликають при розгляді законопроєкту №7433 хоча б виключити положення щодо санкцій за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю.

При цьому там закликають сперше прийняти нову редакцію законопроекту про створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, що отримала №5344-д, яка передбачає комплексну реформу в цій сфері, а вже потім розглядати посилення заходів контролю.

Зазначимо, що наразі на сайті Ради є лише урядовий законопроект №5344, внесений ще в квітні 2021 року, та три альтернативні йому депутатські, також минулорічні. Жоден з них Рада так і не розглянула.

Джерело фото: ua.depositphotos.com