В 2024 году в Украине создали около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью

В 2024 году работодатели в Украине обустроили почти 2000 инклюзивных рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало предпринимателям расходы на эти меры в размере 129 млн. грн.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, программа помогает бизнесу обустроить комфортные и инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. В 2024 году более 1500 предпринимателей воспользовались этой возможностью, снабдив специальными условиями почти 2000 работников.

Работодатели из всех регионов Украины участвовали в программе, большая активность наблюдалась в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской областях и столице. Средняя сумма компенсации составила 69 тыс. грн.

При поддержке государства было приобретено:

специализированная мебель для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

тактильные материалы для полов и лестниц;

подъемники и платформы для работников на колесном кресле;

компьютеры со встроенной защитой зрения, специальные лампы, телефоны и наушники для людей с нарушениями зрения и слуха.

Как работодателям получить компенсацию

Напомним, программа компенсаций, введенная правительством в августе 2023 года, предусматривает выплату до 120 тыс. грн. за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы и до 80 тыс. грн. — для II группы.

Работодатели могут подавать заявки через портал "Действие" или в центрах занятости. Рассмотрение заявлений длится до 10 рабочих дней, а выплаты поступают в течение пяти дней после одобрения.

Программа является частью проекта "Работа без барьеров", реализуемого в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Заметим, 10 декабря в Приват24 для бизнеса стали доступными видеоконсультации на жестовом украинском языке от специалистов банка.

Раньше мы писали, что в Украине планируют ввести возможность прохождения экспертизы для установление инвалидности в онлайн-формате. Нововведение призвано упростить доступ к услуге, минимизировать бюрократические барьеры и сократить время ожидания решения. Новый действенный механизм ориентирован на человека и его потребности.