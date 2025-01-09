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У 2024 році в Україні створили майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю

У 2024 році в Україні створили майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю
Ілюстрація: freepik

Протягом 2024 року роботодавці в Україні облаштували майже 2000 інклюзивних робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала підприємцям витрати на ці заходи в розмірі 129 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, ця програма допомагає бізнесу облаштувати комфортні та інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. У 2024 році понад 1500 підприємців скористалися цією можливістю, забезпечивши спеціальними умовами майже 2000 працівників.

Роботодавці з усіх регіонів України брали участь у програмі, найбільша активність спостерігалася у Київській, Черкаській, Івано-Франківській областях та столиці. Середня сума компенсації становила 69 тис. грн.

За підтримки держави було придбано:

  • спеціалізовані меблі для людей із порушеннями опорно-рухового апарату;
  • тактильні матеріали для підлоги та сходів;
  • підйомники та платформи для працівників на кріслі колісному;
  • комп’ютери з вбудованим захистом для зору, спеціальні лампи, телефони та навушники для людей із порушеннями зору й слуху.

Як роботодавцям отримати компенсацію

Нагадаємо, програма компенсацій, запроваджена урядом у серпні 2023 року, передбачає виплату до 120 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи та до 80 тис. грн — для II групи.

Роботодавці можуть подавати заявки через портал "Дія" або у центрах зайнятості. Розгляд заяв триває до 10 робочих днів, а виплати надходять протягом п’яти днів після схвалення.

Програма є частиною проєкту "Робота без бар’єрів", який реалізується в рамках Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

Зауважимо, 10 грудня у застосунку Приват24 для бізнесу стали доступними відеоконсультації жестовою українською мовою від спеціалістів банку.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити можливість проходження експертизи для встановлення інвалідності в онлайн-форматі. Нововведення покликане спростити доступ до послуги, мінімізувати бюрократичні бар’єри та скоротити час очікування рішення. Новий дієвий механізм орієнтований на людину та на її потреби.

Автор:
Тетяна Гойденко