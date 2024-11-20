Бізнес отримав 100 млн гривен за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Уряд компенсував роботодавцям понад 100 млн гривен за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Так, від початку 2024 року було працевлаштовано 1500 фахівців. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує Мінекономіки.

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Бережна зазначила, що з початку поточного року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої.

"Допомагаємо роботодавцям усунути бар’єри для працівників з інвалідністю, компенсуючи витрати на облаштування для них робочих місць. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини", - підкреслила чиновниця.

Повідомляється, що відшкодування за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України.

Найбільша кількість таких роботодавців зосереджена в Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у столиці. У 2024 році середній розмір виплат становить 68 тисяч гривен.

Роботодавці забезпечили своїх працівників різноманітним обладнанням, зокрема:

· тактильними матеріалами для облаштування підлоги та сходів;

· гусеничним підйомником для сходів;

· підйомною платформою для працівників у візках;

· спеціалізованими меблями та фурнітурою для адаптації робочих місць для людей із вадами спини.

Також було придбано комп’ютери (ПК і ноутбуки) із захистом очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників із порушеннями зору, засоби зв’язку, а також телефони й навушники, пристосовані для людей із вадами слуху.

Що відомо про програму надання компенсації роботодавцям

У серпні 2023 року уряд запровадив програму компенсацій для роботодавців, які облаштовують робочі місця для осіб з інвалідністю. За цією програмою передбачено виплати:

· до 106,5 тис. грн — за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю I групи;

· до 71 тис. грн — для II групи.

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати заяву протягом 90 днів із моменту працевлаштування працівника з інвалідністю. Це можна зробити через портал "Дія" або звернувшись до центру зайнятості за місцем ведення діяльності. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, а у разі схвалення кошти надходять на рахунок роботодавця протягом 5 днів.

Ця програма є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки "Робота без бар’єрів", спрямованого на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити можливість проходження експертизи для встановлення інвалідності в онлайн-форматі. Нововведення покликане спростити доступ до послуги, мінімізувати бюрократичні бар’єри та скоротити час очікування рішення. Новий дієвий механізм орієнтований на людину та на її потреби.