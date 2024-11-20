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Бізнес отримав 100 млн гривен за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Уряд компенсував роботодавцям понад 100 млн гривен за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Так, від початку 2024 року було працевлаштовано 1500 фахівців. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує Мінекономіки.
Бережна зазначила, що з початку поточного року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої.
"Допомагаємо роботодавцям усунути бар’єри для працівників з інвалідністю, компенсуючи витрати на облаштування для них робочих місць. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини", - підкреслила чиновниця.
Повідомляється, що відшкодування за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найбільша кількість таких роботодавців зосереджена в Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у столиці. У 2024 році середній розмір виплат становить 68 тисяч гривен.
Роботодавці забезпечили своїх працівників різноманітним обладнанням, зокрема:
· тактильними матеріалами для облаштування підлоги та сходів;
· гусеничним підйомником для сходів;
· підйомною платформою для працівників у візках;
· спеціалізованими меблями та фурнітурою для адаптації робочих місць для людей із вадами спини.
Також було придбано комп’ютери (ПК і ноутбуки) із захистом очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників із порушеннями зору, засоби зв’язку, а також телефони й навушники, пристосовані для людей із вадами слуху.
Що відомо про програму надання компенсації роботодавцям
У серпні 2023 року уряд запровадив програму компенсацій для роботодавців, які облаштовують робочі місця для осіб з інвалідністю. За цією програмою передбачено виплати:
· до 106,5 тис. грн — за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю I групи;
· до 71 тис. грн — для II групи.
Щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати заяву протягом 90 днів із моменту працевлаштування працівника з інвалідністю. Це можна зробити через портал "Дія" або звернувшись до центру зайнятості за місцем ведення діяльності. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, а у разі схвалення кошти надходять на рахунок роботодавця протягом 5 днів.
Ця програма є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки "Робота без бар’єрів", спрямованого на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити можливість проходження експертизи для встановлення інвалідності в онлайн-форматі. Нововведення покликане спростити доступ до послуги, мінімізувати бюрократичні бар’єри та скоротити час очікування рішення. Новий дієвий механізм орієнтований на людину та на її потреби.