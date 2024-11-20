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Бизнес получил 100 млн гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Для работников с инвалидностью обустраивают рабочие места
Правительство ввело программу компенсаций для работодателей, которые обустраивают рабочие места для лиц с инвалидностью

Правительство компенсировало работодателям более 100 млн гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Так, с начала 2024 года было трудоустроено 1500 специалистов. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Минэкономики.

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Бережная отметила, что с начала текущего года более 1000 предпринимателей получили компенсацию за приобретенную для своих специалистов с инвалидностью специальную мебель,  оборудование, вспомогательные устройства.

"Помогаем работодателям устранить барьеры для работников с инвалидностью, компенсируя затраты на обустройство для них рабочих мест. Рабочая среда должна быть комфортной и безопасной для каждого человека", - подчеркнула  чиновница.

Сообщается, что возмещение за устройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели со всех регионов Украины.

Наибольшее количество таких работодателей сосредоточено в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в столице. В 2024 году средний размер выплат составляет 68 тысяч гривен.

Работодатели снабдили своих работников разнообразным оборудованием, в частности:

·          тактильными материалами для устройства полов и лестниц;

·          гусеничным подъемником для лестницы;

·          подъемной платформой для работников в колясках;

·          специализированной мебелью и фурнитурой для адаптации рабочих мест для людей с недостатками спины.

Также были приобретены компьютеры (ПК и ноутбуки) с защитой глаз, специализированные настольные лампы для работников с нарушениями зрения, средства связи, а также телефоны и наушники, приспособленные для слабослышащих.

Что известно о программе предоставления компенсации работодателям

В августе 2023 года правительство ввело программу компенсаций для работодателей, которые обустраивают рабочие места для лиц с инвалидностью. По этой программе предусмотрены выплаты:

·          до 106,5 тыс. грн — за обустройство рабочего места для людей с инвалидностью I группы;

·          до 71 тыс. грн — для II группы.

Для получения компенсации работодатель должен подать заявление в течение 90 дней с момента трудоустройства работника с инвалидностью. Это можно сделать через портал "Дія" или обратившись в центр занятости по месту ведения деятельности. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней, а при одобрении средства поступают на счет работодателя в течение 5 дней.

Эта программа является частью флагманского проекта Министерства экономики "Работа без барьеров", направленного на выполнение Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Ранее мы писали, что в Украине планируется внедрить возможность прохождения экспертизы для установления инвалидности в онлайн-формате. Нововведение призвано упростить доступ к услуге, минимизировать бюрократические барьеры и сократить время ожидания решения.  Новый действенный механизм ориентирован на человека и его потребности.

Автор:
Ольга Опенько