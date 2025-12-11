Запланована подія 2

ДПС стягнула майже 30 млн грн податкового боргу з комунальних підприємств

податкова
ДПС стягнула майже 30 млн грн податкового боргу / ДПС

За три місяці роботи системи автоматичного списання податкового боргу з комунальних підприємств стягнуто 29,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в. о. голови ДПС Лесі Карнаух.

На сьогодні податковий борг мають понад 2,7 тисячі комунальних підприємств. Загальна заборгованість перевищує 5 млрд грн, з яких понад 4,1 млрд грн – борг перед державним бюджетом. Левова частка боргу – самостійно задекларована до сплати.

Карнаух наголосила, що робота з боржниками здійснюється зважено та у рамках закону, через спільні робочі групи та законні механізми погашення заборгованості.

"Такий підхід – про чесність і рівність, а не про тиск. Бо він однаково застосовується до всіх боржників,  незалежно від того, це комунальне підприємство, державна установа чи приватний бізнес. Бо сьогодні основне завдання, щоб кошти, які надходять до бюджету, працювали на нашу оборону та безпеку", – зазначила вона.

Порівняно з минулим роком, надходження до місцевих бюджетів зросли майже на 14%. ДПС також забезпечує підтримку громад для якісного адміністрування податків, що особливо важливо в умовах війни.

Додамо, що запуск автоматизованої системи стягнення податкового боргу вже дозволив повернути до бюджету понад 100 мільйонів гривень від юридичних осіб.

Автор:
Тетяна Гойденко