ГНС взыскала почти 30 млн грн налогового долга с коммунальных предприятий

За три месяца работы системы автоматического списания налогового долга с коммунальных предприятий взыскано 29,7 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. о. главы ДПС Леси Карнаух.

На сегодняшний день налоговый долг имеют более 2,7 тысячи коммунальных предприятий. Общая задолженность превышает 5 млрд грн, из которых более 4,1 млрд грн – долг перед государственным бюджетом. Львиная доля долга – самостоятельно задекларированная к уплате.

Карнаух подчеркнула, что работа с должниками осуществляется взвешенно и в рамках закона через общие рабочие группы и законные механизмы погашения задолженности.

"Такой подход – о честности и равенстве, а не о давлении. Потому что он одинаково применяется ко всем должникам, независимо от того, это коммунальное предприятие, государственное учреждение или частный бизнес. Потому что сегодня основная задача, чтобы поступающие в бюджет средства работали на нашу оборону и безопасность", – отметила она.

По сравнению с прошлым годом поступления в местные бюджеты выросли почти на 14%. ГНС также обеспечивает поддержку общин для качественного администрирования налогов, что особенно важно в условиях войны.

Добавим, что запуск атоматизированной системы взыскания налогового долга уже позволил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц.