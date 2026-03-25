ГНС за семь месяцев взыскала почти 877 млн грн налогового долга: как работает автоматическая система

В августе 2025 года Государственная налоговая служба запустила автоматизированную систему взыскания налогового долга. За 7 месяцев работы в бюджет взыскано 876,5 млн грн. Средства были списаны со счетов более 8,7 тысяч налогоплательщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. г олова ДПС Леся Карнаух.

Только за первые месяцы 2026 года сумма взысканий составила 323,1 млн. грн. Это на 162 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Показатель эффективности вырос в 3,1 раза. Результат обеспечен электронным взаимодействием между ГНС, Государственной казначейской службой и поставщиками платежных услуг.

"Все автоматизировано, без дополнительного вмешательства. Если на счету должника есть средства, списание происходит практически мгновенно – без задержек и лишних процедур", - отметила Карнаух.

Система минимизирует риски, ранее возникавшие из-за оформления бумажных документов и технических задержек. Процесс взыскания теперь происходит гораздо быстрее за счет автоматизации обмена данными.

Механизм применяется в определенных условиях. Во-первых, налоговый долг должен быть официально согласован. Во-вторых, система привлекается только после того, как плательщик исчерпал все возможности для добровольной оплаты задолженности.

Важно учитывать, что автоматизированное взыскание действует только в отношении юридических лиц. Вопрос задолженности физических лиц и ФЛП регулируется другими законодательными нормами и входит в компетенцию Государственной исполнительной службы.

Ранее в декабре 2025 года сообщалось, что автоматизированная система взыскания налогового долга демонстрирует существенные результаты. Ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза.