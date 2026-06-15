Оточення Орбана привласнило 3,5 мільярда євро з бюджету Угорщини

Угорські антикорупційні органи вважають, що компанії близького оточення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могли привласнити близько 3,5 мільярда євро на завищених цінах у контрактах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Independent, посилаючись на дані Угорського управління доброчесності (HIA).

Угорська влада створила HIA у 2022 році після тиску з боку Європейського Союзу, який вимагав контролювати витрати коштів ЄС.

За даними відомства, за останні чотири роки три компанії отримали контракти на товари та послуги від угорського уряду на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Антикорупційний орган виявив, що третина цих коштів була отримана від завищення суми контракту.

Контракти укладали органи із закупівель, які безпосередньо підпорядковуються уряду Угорщини.

«Зрештою, ми виявили, що якщо ми порівняємо контракти з ринковими ставками та нормальними ринковими обставинами, то приблизно третина коштів, які проходили через ці канали, могли бути завищеними і такими, які становлять підвищений ризик корупції», — заявив очільник HIA Ференц Паль Біро.

Особливу увагу привертає група компаній, яка останні роки правління Орбана вигравала більшість тендерів. Йдеться про групу Lounge, пов’язану з медіамагнатом Дюлом Балаші.

Після приходу Орбана до влади кількість тендерів, які вигравали компанії Балаші, зросли з нуля до 150 на рік. Як зазначається, його фірми займалися розробкою антиукраїнських й антимігрантських кампаній для уряду Орбана.

Independent також наголошує на ще двох людях, один з них — найбагатша людина Угорщини за версією Forbes та друг дитинства Орбана Лерінц Месарош, засновник Mészáros Group. Його капітал помітно зріс після приходу Орбана до влади. Іншим є Іштван Тіборч — зять колишнього прем’єра.

Нагадаємо, HIA розробило модель на основі штучного інтелекту для відстеження грошей, імовірно привласнених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Сума може сягнути 160 млрд євро.