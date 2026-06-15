Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оточення Орбана привласнило 3,5 мільярда євро з бюджету Угорщини

Віктор Орбан
Віктор Орбан. Фото: facebook.com/orbanviktor

Угорські антикорупційні органи вважають, що компанії близького оточення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могли привласнити близько 3,5 мільярда євро на завищених цінах у контрактах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Independent, посилаючись на дані Угорського управління доброчесності (HIA).

Угорська влада створила HIA у 2022 році після тиску з боку Європейського Союзу, який вимагав контролювати витрати коштів ЄС. 

За даними відомства, за останні чотири роки три компанії отримали контракти на товари та послуги від угорського уряду на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Антикорупційний орган виявив, що третина цих коштів була отримана від завищення суми контракту.

Контракти укладали органи із закупівель, які безпосередньо підпорядковуються уряду Угорщини.

«Зрештою, ми виявили, що якщо ми порівняємо контракти з ринковими ставками та нормальними ринковими обставинами, то приблизно третина коштів, які проходили через ці канали, могли бути завищеними і такими, які становлять підвищений ризик корупції», — заявив очільник HIA Ференц Паль Біро.

Особливу увагу привертає група компаній, яка останні роки правління Орбана вигравала більшість тендерів. Йдеться про групу Lounge, пов’язану з медіамагнатом Дюлом Балаші.

Після приходу Орбана до влади кількість тендерів, які вигравали компанії Балаші, зросли з нуля до 150 на рік. Як зазначається, його фірми займалися розробкою антиукраїнських й антимігрантських кампаній для уряду Орбана.

Independent також наголошує на ще двох людях, один з них — найбагатша людина Угорщини за версією Forbes та друг дитинства Орбана Лерінц Месарош, засновник Mészáros Group. Його капітал помітно зріс після приходу Орбана до влади. Іншим є Іштван Тіборч — зять колишнього прем’єра.

Нагадаємо, HIA розробило модель на основі штучного інтелекту для відстеження грошей, імовірно привласнених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Сума може сягнути 160 млрд євро.

Автор:
Світлана Манько