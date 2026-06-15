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Окружение Орбана присвоило 3,5 миллиарда евро из бюджета Венгрии

Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: facebook.com/orbanviktor

Венгерские антикоррупционные органы считают, что компании близкого окружения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могли присвоить около 3,5 миллиарда евро на завышенных ценах в контрактах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Independent, ссылаясь на данные Венгерского управления добродетели (HIA).

Венгерские власти создали HIA в 2022 году после давления со стороны Европейского Союза, требовавшего контролировать расходы средств ЕС.

По данным ведомства, за последние четыре года три компании получили контракты на товары и услуги от венгерского правительства на общую сумму около 10 млрд евро. Антикоррупционный орган нашел, что треть этих средств была получена от завышения суммы контракта.

Контракты заключали органы по закупкам, которые непосредственно подчиняются правительству Венгрии.

«В конце концов, мы обнаружили, что если мы сравним контракты с рыночными ставками и нормальными рыночными обстоятельствами, то примерно треть средств, проходивших через эти каналы, могли быть завышенными и составляющими повышенный риск коррупции», — заявил глава HIA Ференц Паль Биро.

Особое внимание привлекает группа компаний, которая в последние годы правления Орбана выигрывала большинство тендеров. Речь идет о группе Lounge, связанной с медиамагнатом Дюлом Балаши.

После прихода Орбана к власти количество выигрывавших компании Балаши тендеров выросло с нуля до 150 в год. Его фирмы занимались разработкой антиукраинских и антимигрантских кампаний для правительства Орбана.

Independent также отмечает еще двух людей, один из них — самый богатый человек Венгрии по версии Forbes и друг детства Орбана Леринц Месарош, основатель Mészáros Group. Его капитал заметно возрос после прихода Орбана к власти. Другим является Иштван Тиборч — зять бывшего премьера.

Напомним, HIA разработало модель на основе искусственного интеллекта для отслеживания денег, предположительно присвоенных за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Сумма может составить 160 млрд евро.

Автор:
Светлана Манько