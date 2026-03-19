Константину Жеваго вручили подозрение в Париже: в чем обвиняют олигарха

Экснардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит", который находится во Франции, официально вручено подозрение. Дело касается незаконного вывода около 520 млн грн из активов финучреждения, находящегося в состоянии ликвидации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет об беглом украинском олигархе Константине Жеваго. Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупном размере и легализация доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый, в течение длительного времени фактически контролировавший более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топменеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара.

Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Дела Жеваго

Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". Ему еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В январе 2023 Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.

В августе 2023 года НАБУ сообщило владельцу группы "Финансы и кредит" о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и судьям в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

В августе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго.

22 октября 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о предоставлении неправомерной выгоды экспредседателю Верховного суда. Подозреваемыми являются Жеваго и его приспешник, способствовавший передаче средств.

29 октября 2025 года апелляционный суд Парижа отклонил запрос об экстрадиции украинского бизнесмена и экснародного депутата Константина Жеваго.