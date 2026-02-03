Запланована подія 2

Призовой фонд 90 тыс. грн: стартует конкурс для студентов по разработке технологий для FPV-дронов

дроны
В Украине запускают конкурс для студентов по созданию решений для FPV-дронов / Depositphotos

В Украине стартовало новое направление Brave Students для студентов, работающих над реальными defence tech-решениями. В рамках конкурса участники будут разрабатывать механическую насадку для FPV-дронов. Призовой фонд программы составляет 90 тыс. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Студенческий конкурс Brave Students

"Запускаем новое направление Brave Students для студентов, которые уже во время учебы хотят создавать геймченджеры войны", – говорится в сообщении.

Участники будут разрабатывать технологию для "выжидающих" дронов - механическую насадку для FPV, позволяющую сесть и зафиксироваться на естественных или искусственных поверхностях на высоте.

Конкурс пройдет в несколько последовательных этапов. Сначала участники регистрируются и выполняют отборочное задание. Далее команды будут работать над созданием физических прототипов своих решений и презентовать их экспертному жюри.

Команды с наибольшим потенциалом получат возможность в течение месяца работать вместе с производителями дронов и R&D-специалистами. Финальным этапом станут лётные испытания, по результатам которых определят победителей и распределят призовой фонд в 90 тыс. гривен.

Участие в конкурсе открыто для студентов и студенток университетов и колледжей. Команды формируются самостоятельно – до пяти участников из одного или нескольких учебных заведений.

Регистрация проходит до 12 февраля по ссылке.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Ольга Опенько