Не лише стаж роботи: як навчання та нові навички впливають на розмір зарплати

Існує стереотип, що трудовий стаж часто свідчить про компетентність фахівця й, відповідно, про його певний рівень доходу. Але в сучасному світі не обов’язково роками накопичувати досвід, щоб стати успішним запотребованим спеціалістом – можна діяти проактивно й шукати можливості для розвитку. Головне – цінність, яку ти надаєш організації, де працюєш.

Освіта

Ставлення ринку до вищої освіти в Україні змінюється: дедалі більше компаній не сприймають диплом як ключовий фактор під час найму. Але це не означає, що освіта знецінилася. Для багатьох професій вона є критично необхідною та часто може бути відчутним плюсом: за даними опитування Work.ua, кожен третій український роботодавець вважає вищу освіту корисною. Ключове тут – не лише знання в певній галузі, а радше "м’які" навички: компанії вважають, що люди, які "пройшли" заклад вищої освіти, краще планують час, комунікують і справляються зі складними завданнями.

Окремий аргумент – зарплата. Вища освіта все ще пов’язана з вищими доходами: за даними досліджень, кожен рік навчання в університеті "додає" до зарплати близько 10–12%. А наступний освітній рівень цінується ще відчутніше: у 2020 році магістри та спеціалісти у середньому заробляли на третину більше, ніж бакалаври.

Цікаво, що цінність великого трудового стажу також зменшується. Якщо у 2012-му працівник із понад 20 роками досвіду заробляв в Україні майже вдвічі більше за новачка, то у 2020-му цей розрив став значно меншим (+16%). Навіть якщо диплом уже не завжди є вирішальним для працевлаштування, він досі впливає на зарплату – іноді навіть сильніше, ніж довгий стаж роботи.

Такий самий вплив на зарплату мають додаткове навчання й сертифікати. Наприклад, в IT опанування додаткової технології або сервісу може допомогти підвищити зарплату до 25%. Багато чого залежить від галузі та специфіки роботи, але багато досліджень підтверджують зв’язок між додатковою освітою і вищими доходами.

І працюють тут навіть такі базові й часто доступні інструменти, як онлайн-курси. Coursera, наприклад, зазначає, що половина студентів, які пройшли хоча б одну програму на платформі, змогли підвищити свою зарплату. Це означає, що для зростання, зокрема й фінансового, потрібне щире бажання розвиватися та отримувати нові знання й компетенції, а не просто чекати, поки "набіжить" необхідний стаж.

Шукати освітні можливості можна онлайн або на профільних подіях, наприклад, на "Фестивалі кар’єри" на ВДНГ.

Навички

Коли цінність вищої освіти і стажу роботи поступово зменшується, на перший план виходять конкретні навички й результативність працівників. Саме профільні компетенції сьогодні "роблять різницю" – і в працевлаштуванні, і в кар’єрному зростанні. Особливо високо, як показують дослідження, цінують вузькоспеціалізовані й менеджерські вміння: вони чи не найсильніше впливають на рівень заробітної плати.

Щоб швидко та якісно розвиватися у своїй сфері, багато фахівців додатково опановують компліментарні навички – ті, що підсилюють ефективність у роботі. Саме тому, наприклад, такими популярними стали курси зі штучного інтелекту: за статистикою, працівники, які користуються ШІ-сервісами, у середньому заробляють на 20% більше.

Нетворкінг

Ще один важливий фактор – соціальний капітал. Фахівці з широким колом професійних знайомств зазвичай мають більше кар’єрних перспектив, а відтак – можливостей підвищити свій дохід. Це навіть підтвердили практичні дослідження: ті, хто регулярно підтримує зовнішні контакти (з колегами з інших компаній, роботодавцями, ринком) мають вищу зарплату.

Для багатьох людей, особливо тих, хто лише починає кар’єру, нетворкінг може стати викликом. Але якщо опинитись у приємній атмосфері з цікавими людьми, таке спілкування може принести лише задоволення. Наприклад, на "Фестивалі кар’єри" ми робимо все, щоб заохотити професійні знайомства: на другому заході в нас буде одразу кілька зон, створених саме для нетворкінгу, щоб зустріти нових людей, обмінятися досвідом і навіть знайти нові можливості. І все це – в органічному, невимушеному форматі.

Характер

На зарплату можуть впливати навіть такі базові речі, як риси характеру. З них виділяють п’ять основних: сумлінність, відкритість до досвіду, екстраверсію, доброзичливість і емоційну стабільність. Вони можуть по-різному позначатися на доході в різних контекстах (країні, галузі), але, наприклад, вища емоційна стабільність майже завжди означає вищу зарплату, а надмірна доброзичливість – нижчу.

Менторство

Зрештою, кращих фінансових цілей досягають фахівці, що вчаться в більш досвідчених колег. Дослідження показують, що наявність ментора, тобто людини, яка може підказати шлях і дати пораду в кар’єрі, часто асоціюється з більшими професійними можливостями й, відповідно, доходами.

На "Фестивалі кар’єри" ми з особливою увагою ставимося до фахівців, які потребують наставництва, – чи то майбутніх спеціалістів, чи працівників, що хочуть змінити сферу. На другому фестивалі з’явиться нова зона – "Кар’єрне кафе", де можна буде в невимушеній атмосфері поспілкуватися безпосередньо з менторами, а також консультантами, психологами та HR-фахівцями. Усе – щоб отримати потрібні знання й досвід і загалом чіткіше зрозуміти свій подальший кар’єрний шлях.