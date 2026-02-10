Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бойовим бригадам в лютому виділили ще понад 4,5 млрд грн для замовлення дронів і РЕБ

військові, ЗСУ, дрон
Бойові підрозділи отримали фінансування на закупівлю техніки. / Сухопутні війська ЗСУ

У лютому 2026 року бойовим бригадам, які перебувають на лінії зіткнення, виділено додаткове фінансування у розмірі понад 4,5 млрд грн. Ці кошти призначені для замовлення дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) через спеціалізовану платформу DOT-Chain Defence.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Принципи роботи

DOT-Chain Defence функціонує за принципом маркетплейсу. Це дозволяє військовим підрозділам самостійно обирати потрібні моделі техніки, виходячи з поточних потреб на фронті. Станом на лютий у системі доступні:

  • понад 470 моделей безпілотних систем та засобів РЕБ; 
  • продукція від 135 вітчизняних та іноземних виробників.

Кошти вже нараховані на рахунки в особистих кабінетах підрозділів. Це забезпечує можливість оперативного оформлення заявок без додаткових бюрократичних погоджень.

Результати діяльності платформи

За шість місяців функціонування DOT-Chain Defence досягнуто таких показників:

  • загальна сума поставленої техніки перевищила 16 млрд грн; 
  • кількість переданих одиниць обладнання становить близько 350 тисяч.

Як зазначили у відомстві, підрозділи на передовій отримують фінансування щомісяця. Така модель спрямована на пришвидшення логістики та забезпечення військових саме тією номенклатурою товарів, яка є критичною на конкретних ділянках фронту.

Для розв’язання технічних питань щодо роботи в особистому кабінеті військові можуть звертатися до персональних менеджерів підтримки від Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель Міноборони завершила цифровізацію постачання безпілотників для ЗСУ завдяки системі DOT-Chain Arsenal.

Автор:
Тетяна Ковальчук