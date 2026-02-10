- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Бойовим бригадам в лютому виділили ще понад 4,5 млрд грн для замовлення дронів і РЕБ
У лютому 2026 року бойовим бригадам, які перебувають на лінії зіткнення, виділено додаткове фінансування у розмірі понад 4,5 млрд грн. Ці кошти призначені для замовлення дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) через спеціалізовану платформу DOT-Chain Defence.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Принципи роботи
DOT-Chain Defence функціонує за принципом маркетплейсу. Це дозволяє військовим підрозділам самостійно обирати потрібні моделі техніки, виходячи з поточних потреб на фронті. Станом на лютий у системі доступні:
- понад 470 моделей безпілотних систем та засобів РЕБ;
- продукція від 135 вітчизняних та іноземних виробників.
Кошти вже нараховані на рахунки в особистих кабінетах підрозділів. Це забезпечує можливість оперативного оформлення заявок без додаткових бюрократичних погоджень.
Результати діяльності платформи
За шість місяців функціонування DOT-Chain Defence досягнуто таких показників:
- загальна сума поставленої техніки перевищила 16 млрд грн;
- кількість переданих одиниць обладнання становить близько 350 тисяч.
Як зазначили у відомстві, підрозділи на передовій отримують фінансування щомісяця. Така модель спрямована на пришвидшення логістики та забезпечення військових саме тією номенклатурою товарів, яка є критичною на конкретних ділянках фронту.
Для розв’язання технічних питань щодо роботи в особистому кабінеті військові можуть звертатися до персональних менеджерів підтримки від Агенції оборонних закупівель.
Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель Міноборони завершила цифровізацію постачання безпілотників для ЗСУ завдяки системі DOT-Chain Arsenal.