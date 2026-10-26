Корецкий анонсировал новый общественный договор по мобилизации и бронированию военнообязанных

Правительство пытается найти баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности государства, устраняя при этом недобросовестные практики бронирования военнообязанных.

Как пишет Dilo , Об этом заявил премьер -министр Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума (КМЭФ), комментируя принятые изменения в систему бронирования работников от мобилизации.

Он отметил, что обороноспособность имеет высшее и фундаментальное значение для выживания государства и сохранения его идентичности, а не только экономических показателей, ведь война ведется за всю Украину, а не только за отдельные территории.

Разграничение " критичности " и " економических критериев "

В то же время глава правительства признал, что бизнес выражает обеспокоенность своевременностью введения новых правил и их практической реализации.

"Решения по мобилизации и бронированию принимаются быстро и могут нуждаться в совершенствовании, что является нормальным процессом", - подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что уровень заработной платы и отсутствие налоговых долгов, хоть и важные для экономики, не являются единственным показателем критичности предприятия.

"Действительно критические отрасли, такие как энергетика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК), связь, жилищно-коммунальные службы, аптеки, продукты, логистика, будут иметь подавляющее большинство (90-95%) перебронированных сотрудников", - заверил премьер -министр .

Он отметил, что проблема заключается в большом количестве предприятий, злоупотребляющих системой, получая бронирование не по критическим критериям, а, например, только по высокой зарплате.

Корецкий рассказал, что ежемесячно создавалось около 50 тысяч новых бронирований, часть из которых была нечестной или позволяла уклоняться от мобилизации.

По его словам, многие предприятия, иногда даже только имитирующие деятельность в критических сферах (например, производство "феечных" дронов), бронировали сотни людей.

"Сказать, что эти правила мобилизации и бронирования дадут надефект - нет, такого нет, но мы, как минимум, останавливаем бесконечный прирост кое-где не честно забронированных", - заверил глава правительства.

Социальная справедливость и ротация военных

Корецкий считает, что необходимо дать "свет в конце тоннеля" военным, находящимся на фронте 4-5 лет с ранениями, не видя четких перспектив ротации или демобилизации.

"Несправедливо, когда военные воюют, а другие борются за бронирование. Правительство стремится не допустить падения экономики, но одновременно обеспечить ротацию для военных, учитывая потери и потребность в отдыхе", - отметил премьер -министр .

Новый "социальный договор"

Корецкий подчеркнул, что правительство призывает бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель, где предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в ВСУ.

По его словам, это идеалистическая, но необходимая модель, которая позволила бы избежать принудительной мобилизации .

" А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство – то не нужно вообще ничего, это новый общественный договор. Но не думать, не готовиться к этому – это суперстратегическая ошибка", – заявил Корецкий.

Он анонсировал, что до 1 декабря Министерство экономики и Министерство обороны намерены собрать представителей крупного бизнеса и ассоциаций для обсуждения. " нового социального договора " и систем бронирования.

Ранее Корецкий объяснял необходимость изменений злоупотреблений во время бронирования .

Изменения правил бронирования

23 октября правительство финализировало изменения в систему бронирования работников от мобилизации. Главные решения предполагают отмену безусловного 100% бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, а также проверку региональных критериев критичности предприятий.

Проект предполагает понижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование снизится со 100% до 95%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – 75%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

В новом постановлении правительство уточнило критерии критичности. Однако пока постановление не обнародовано, поэтому они неизвестны.

Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.