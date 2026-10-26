Корецький анонсував новий суспільний договір щодо мобілізації та бронювання військовозобов'язаних

Уряд намагається знайти баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності держави, усуваючи при цьому недобросовісні практики бронювання військовозобов'язаних.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час Київського міжнародного економічного форум (КМЕФ), коментуючи ухвалені зміни до системи бронювання працівників від мобілізації.

Він наголосив, що обороноздатність має вище та фундаментальне значення для виживання держави та збереження її ідентичності, а не лише економічні показники, адже війна ведеться за всю Україну, а не лише за окремі території.

Розмежування " к ритичності" та " е кономічних к ритеріїв"

Водночас очільник уряду визнав, що бізнес висловлює занепокоєння щодо своєчасності введення нових правил та їх практичної реалізації.

"Рішення щодо мобілізації та бронювання приймаються швидко і можуть потребувати вдосконалення, що є нормальним процесом", - підкреслив Корецький.

Він додав, що рівень заробітної плати та відсутність податкових боргів, хоч і важливі для економіки, не є єдиним показником критичності підприємства.

"Дійсно критичні галузі, такі як енергетика, оборонно-промисловий комплекс (ОПК), зв'язок, житлово-комунальні служби, аптеки, продукти, логістика, матимуть переважну більшість (90-95%) переброньованих співробітників", - запевнив прем’єр-міністр.

Він зауважив, що проблема полягає у великій кількості підприємств, які зловживають системою, отримуючи бронювання не за критичними критеріями, а, наприклад, лише за високою зарплатою.

Корецький розповів, що щомісяця створювалося близько 50 тисяч нових бронювань, частина з яких була нечесною або дозволяла ухилятися від мобілізації.

За його словами, багато підприємств, іноді навіть тих, що лише імітують діяльність в критичних сферах (наприклад, виробництво "фейкових" дронів), бронювали сотні людей.

"Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект – ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих", - запевнив очільник уряду.

Соціальна справедливість та ротація військових

Корецький вважає, що необхідно дати "світло в кінці тунелю" військовим, які перебувають на фронті 4-5 років з пораненнями, не бачачи чітких перспектив ротації чи демобілізації.

"Несправедливо, коли військові воюють, а інші борються за бронювання. Уряд прагне не допустити падіння економіки, але водночас забезпечити ротацію для військових, враховуючи втрати та потребу у відпочинку", - зазначив прем’єр-міністр.

Новий "соціальний договір"

Корецький підкреслив, уряд закликає бізнес та економічний сектор спільно розробити нову соціальну модель, де підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до ЗСУ.

За його словами, це ідеалістична, але необхідна модель, яка дозволила б уникнути примусової мобілізації.

"А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов'язання – то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього – це супер стратегічна помилка", – заявив Корецький.

Він анонсував, що до 1 грудня Міністерство економіки та Міністерство оборони планують зібрати представників великого бізнесу та асоціацій для обговорення "нового соціального договору" та системи бронювання.

Раніше Корецький пояснював необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

Зміни правил бронювання

23 жовтня уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Головні рішення передбачають скасування безумовного 100% бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, а також перевірку регіональних критеріїв критичності підприємств.

Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання знизиться зі 100% до 95%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – 75%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту.

У новій постанові уряд уточнив критерії критичності. Однак поки що постанова не оприлюднена, тож вони невідомі.

Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.