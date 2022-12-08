Стабилизационные мероприятия в Херсоне продолжаются: СБУ задержала женщину, которая вербовала граждан в ряды оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила и задержали в Херсоне руководителя одного из "кадровых" подразделений так называемого "Главного управления МВД Херсонской области". Женщина развернула широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором.

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Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне СБУ разоблачила еще трех приспешников оккупантов, среди которых руководитель "кадровых" подразделений псевдооргана. Все три фигуранта добровольно вступили в "орган", что оккупанты создали как "подразделение" МВД.

Именно руководительница "кадровых" подразделений лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала присоединиться к рядам оккупационного органа. Теперь СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Два других коллаборанта — бывшие работницы местных банков. После захвата города они перешли на сторону оккупантов. Захватчики назначили их "инспектором отдела кадров ГУ МВД России Херсонской области" и "специалистом федеральной миграционной службы МВД России Херсонской области".

Эти двое успели сбежать из города во временно оккупированные районы юга Украины. Относительно них собраны безоговорочные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд.

Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Накануне СБУ разоблачила "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.