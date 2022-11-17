СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших "присоединение" Донбасса к РФ

Служба безопасности Украины разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных юго-восточных территориях нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР".

"Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи Кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донбасса. В его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет РФ", - сообщили в СБУ.

Под видом "общественных" инициатив злоумышленники помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины.

Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав РФ.

Перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.

Следователи Службы безопасности сообщили всем двенадцати фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Решается вопрос об объявлении их в розыск для привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного "референдума" в Донецкой области.

Напомним, СБУ задержала еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах востока Украины. Злоумышленницы сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах во время захвата части Луганщины.