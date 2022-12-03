СБУ установила инициаторов псевдозакона о "присоединении" Луганщины к РФ

Служба безопасности установила личности еще пятерых вражеских сообщников, которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ. За это они получили "мандаты" в созданном агрессором "народном совете ЛНР". По информации СБУ, в сентябре 2022 года они инициировали голосование за псевдозакон о фейковом референдуме.

Установлено, что среди фигурантов – родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

"Находясь на "должностях", они способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

Кроме того, "депутаты" активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение в состав РФ. Также они ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении по:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области. Но, Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее СБУ в ходе следственно-оперативных действий установила личности еще 11 вражеских сообщников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.