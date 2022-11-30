СБУ задержала двух коллаборантов из бывшего "МВД РФ" в Херсонской области

Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время захвата города они добровольно вступили в созданный оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

После "собеседования" с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили "следователем" и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления на оккупированной части региона.

К пострадавшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Из-за террора и репрессий рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины.

Еще один коллаборант был назначен "патрульным полиции" в составе оккупационного органа.

Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан.

После освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города.

"Однако им это не удалось. Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленников. В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, в Виннице задержали предательницу, которая помогала оккупантам в Херсонской области и сбежала оттуда после прихода ВСУ