З початку війни СБУ ідентифікувала понад 6 тисяч організаторів псевдореферендумів

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки встановила особи понад 6 тисяч зрадників і колаборантів, які долучилися до організації псевдореферендумів в окупованих районах на півдні та сході України.

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Про це 5 січня повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, СБУ ініціювала застосування санкцій РНБО стосовно майже 100 підконтрольних РФ "іноземних спостерігачів". Залучаючи таких фігурантів окупанти прагнули "легалізувати" проведення псевдореферендумів та їх "результати".

За даними слідства, всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до складу Росії.

Зокрема, у Херсоні СБУ затримала представника так званої "избирательной комиссии", який агітував за "приєднання" регіону до РФ. Зловмисник обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей «проголосувати» за кремлівський проєкт.

В Миколаївській області СБУ нейтралізувала діяльність трьох російських агентів, що займалися підготовкою та популяризацією псевдоголосування.

У Донецькій області Служба безпеки встановила всіх представників так званої "общественной палаты "ДНР". Фігуранти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Дениса Пушиліна з вимогою "відокремити регіон від України з подальшим його приєднанням до РФ".

У Луганській області СБУ ідентифікувала "депутата "ЛНР", який публічно підтримав направлення аналогічного "листа" до ватажка терористичної організації Леоніда Пасічника.

Крім того, 11 організаторів фейкового референдуму СБУ викрила в Запорізькій області. Зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації.

За всіма викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до підривної діяльності на користь москви.

"Наразі частина викритих ворожих поплічників переховується від правосуддя у тимчасово захоплених районах України. Однак, СБУ знає про місця їх перебування та маршрути переміщення і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", - уточнили в СБУ.

Раніше також повідомлялося, що співнобітники СБУ в Херсонській області під час стабілізаційних заходів у звільнених районах регіону викрили трьох колишніх представників "виборчих комісій", створених загарбниками під час окупації. До цього у Херсоні викрили й затримали керівницю одного з кадрових підрозділів "Головного управління МВС Росії по Херсонської області".