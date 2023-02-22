СБУ затримала ще чотирьох організаторів псевдореферендуму на Херсонщині

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримала ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до РФ.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій. Там їх призначили до складу створених загарбниками "дільничних виборчих комісій", де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.

"Для цього колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь Кремля", - кажуть в СБУ.

За даними відомства, у разі відмови від такого голосування до громадян застосовувався психологічний тиск та погрози насильством, а також ув’язненням до російських катівень.

Як уточнюють в обласній прокуратурі, підозрювані є мешканцями Станіславської та Херсонської громад. З 23 по 27 вересня у супроводі озброєних представників РФ вони ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені військовим РФ та отримали "винагороду" у російських рублях.

"Після звільнення частини регіону зловмисники намагались "загубитися" серед жителів громад і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх", - резюмували в спецслужбі.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на окупованій території групою осіб за попередньою змовою). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування тривають.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники управлінь СБУ в Херсонській та Вінницькій областей за процесуального керівництва Олешківської та Херсонської окружних прокуратур.