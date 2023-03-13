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СБУ разоблачила злоумышленников, которые пытались ввезти в Украину наличные на 37 млн грн
Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях. Правоохранители разоблачили пятерых участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, злоумышленники пытались скрыто провезти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". При этом часть наличных спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу. По предварительной информации, эти деньги были украдены на временно оккупированных территориях Украины.
"В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны на таможенную границу нашего государства. Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
Также заблокирована часть средств, изъятых в "транзитной" стране ЕС ранее, решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему в Одесской области. Дельцы выманивали деньги у родственников погибших украинских военнослужащих.