Незважаючи на блокування кордону у листопаді, ВВП виріс на 4% - Мінекономіки

За попередніми оцінками Міністерства економіки України, зростання ВВП у листопаді 2023 року, порівняно з листопадом 2022 року, становить близько 4% (±2%). Таким чином, українська економіка продовжує зростати навіть попри те, що у листопаді польські перевізники влаштовували акції протестів і блокували наземні пункти пропуску вантажівок.

Про це стало відомо з прес-релізу Мінекономіки.

У підсумку за січень-листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року.

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом. Водночас, робота Українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. В першу чергу, цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники. За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", - розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, у листопаді знизився темп зростання споживчих цін – до 0,5% за даними Держстату (після 0,8% у жовтні 2023 року). Загалом річні темпи інфляції і далі сповільнювалися – з 5,3% у попередньому місяці до 5,1% у листопаді. Це навіть менше ніж в деяких країнах Євросоюзу. Так, за даними Євростату, у листопаді споживча інфляція в річному обчисленні в Чехії – 8%, Угорщині – 7,7%, Ісландії – 7,4%, Словаччині/Румунії – 6,9%, Польщі – 6,3%, Хорватії/Болгарії – 5,5%.

За словами голови Мінекономіки, наразі помірна динаміка зростання споживчих цін є співставною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції.

Нагадаємо, через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Україна втратила понад 1 млрд євро. За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, день простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро залежно від компанії. Тому автоперевізники шукають можливості для мінімізації своїх збитків і, зокрема, перенаправляють автомобілі через кордон з іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023 року Нацбанк очікує зростання споживчих цін приблизно на 5%. У 2024 році є можливість збільшення темпів інфляції.

Також передбачається, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки. У 2025 році, за умови зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ, очікується зростання ВВП до 6%.

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