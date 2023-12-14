В НБУ розповіли, яка інфляція очікується у грудні 2023 року

Національний банк України за підсумками 2023 року очікує зростання споживчих цін приблизно на 5%. У 2024 році є можливість збільшення темпів інфляції.

Про це на прес-брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Як зауважив голова НБУ, у листопаді інфляція знизилася до 5,1%, навіть швидше, ніж очікувалося.

"Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні", - пояснив Пишний.

За оцінкою Національного банку, показники інфляції в грудні залишатимуться приблизно на тому ж рівні. Одночасно існує ризик прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та можливе швидше вичерпання ефектів від значного врожаю, особливо овочів.

Голова НБУ додав, що і досі зберігається високий рівень невизначеності щодо тривалості та інтенсивності повномасштабної війни. Нацбанк як і раніше припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск.

Показник інфляції розміром в 5,1% є найнижчим з грудня 2020 року. У жовтні прогноз Нацбанку щодо інфляції був покращений з 10,6% до 5,8%. Зменшення інфляції переважно пояснюється значною пропозицією продуктів харчування, обумовленою високими врожаями, зростанням виробництва та труднощами в експорті агропродукції. В той же час, прогноз на 2024 рік передбачає зростання інфляції з 8,5% до 9,8%.

Крім того, Нацбанк України передбачає, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки. А у 2025 році, за умови зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ, очікується зростання ВВП до 6%.