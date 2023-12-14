В НБУ рассказали, какая инфляция ожидается в декабре 2023 года

Национальный банк Украины по итогам 2023 года ожидает рост потребительских цен примерно на 5%. В 2024 году есть возможность роста темпов инфляции.

Об этом на пресс-брифинге по поводу решений Правления Национального банка по монетарной политике сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Как отметил глава НБУ, в ноябре инфляция снизилась до 5,1%, даже быстрее, чем ожидалось.

"Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", - пояснил Пышный.

По оценке Национального банка, показатели инфляции в декабре будут оставаться примерно на том же уровне. Одновременно существует риск ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и возможно более быстрое исчерпание эффектов от значительного урожая, особенно овощей.

Глава НБУ добавил, что до сих пор сохраняется высокий уровень неопределенности относительно продолжительности и интенсивности полномасштабной войны. Нацбанк по-прежнему предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление.

Показатель инфляции в размере 5,1% является самым низким с декабря 2020 года. В октябре прогноз Нацбанка по инфляции был улучшен с 10,6% до 5,8%. Уменьшение инфляции в основном объясняется значительным предложением продуктов питания, обусловленным высокими урожаями, ростом производства и трудностями в экспорте агропродукции. В то же время прогноз на 2024 год предусматривает рост инфляции с 8,5% до 9,8%.

Кроме того, Нацбанк Украины предусматривает, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки. А в 2025 году, при условии уменьшения рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ, ожидается рост ВВП до 6%.