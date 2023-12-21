Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели "задним числом"

Дополнительное налогообложение банков было введено для их прибыли за весь 2023 год из-за позиции международных партнеров. Об этом в интервью Forbes заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ставший одним из инициаторов соответствующего законопроекта.

Он отметил, что идея налогообложения возникла в комитете. Позже ее доработали Министерство финансов, Нацбанк и Международный валютный фонд.

"В целом такой налог – не наше нововведение. Аналогичный налог есть в Италии, Испании, Чехии и Литве. У нас банки во время войны получают сверхдоходы не от своей обычной деятельности, а из-за размещения средств в государственные ценные бумаги. В этом году банки получат прибыль – до 150 млрд грн", – объяснил парламентарий.

По словам Гетманцева, часть сверхприбыли, не имеющей обычной экономической почвы, необходимо распределить для нужд армии.

В свою очередь интервьюер обратила внимание, что дополнительное налогообложение банков приняли фактически с нарушением, поскольку финучреждения должны отдать часть дохода за весь 2023 год. На это нардеп ответил:

"Лично я внутренне против такого способа решения вопроса. Для меня это было сложным решением. Но это была позиция МВФ".

Гетманцев добавил, что дискуссии с международными партнерами по этому вопросу продолжались два месяца. В итоге Минфин поддержал решение МВФ, и комитет согласился.

Налог на сверхприбыль: что предполагается

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий дополнительное временное налогообложение банков, 6 декабря – через несколько недель после того, как Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении и в целом.

Документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по ранее действовавшей ставке не будет считаться нарушением правил начисления.

Норма о дополнительном налогообложении прибыли за весь 2023-й столкнулась с критикой, ведь законопроект был принят почти в конце года.

Гетманцев отмечал, что благодаря закону в бюджет-2024 будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Депозитные сертификаты НБУ, в которые коммерческие банки вкладывают свои средства, абсолютно безрисковы и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.