Гетманцев розповів, чому додаткове оподаткування банків ввели "заднім числом"

Додаткове оподаткування банків запровадили для їхнього прибутку за весь 2023 рік через позицію міжнародних партнерів. Про це в інтервʼю Forbes заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який став одним із ініціаторів відповідного законопроєкту.

Він зазначив, що ідея оподаткування виникла в комітеті. Пізніше її доопрацювали Міністерство фінансів, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.

"Загалом такий податок – не наше нововведення. Аналогічний податок є в Італії, Іспанії, Чехії та Литві. У нас банки під час війни отримують надприбутки не від своєї звичайної діяльності, а через розміщення коштів у державні цінні папери. Цього року банки отримають прибуток – до 150 млрд грн", – пояснив парламентар.

За словами Гетманцева, частину надприбутків, які не мають звичайного економічного підґрунтя, необхідно розподілити для потреб армії.

Інтервʼюєрка звернула увагу, що додаткове оподаткування банків ухвалили, фактично, з порушенням, оскільки фінустанови повинні віддати частину доходу за весь 2023 рік. На це нардеп відповів:

"Особисто я внутрішньо проти такого способу розвʼязання питання. Для мене це було складним рішенням. Але це була позиція МВФ".

Гетманцев додав, що дискусії з міжнародними партнерами щодо цього питання тривали два місяці. В підсумку Мінфін підтримав рішення МВФ, і комітет також погодився.

Податок на надприбуток: що передбачається

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків, 6 грудня – через кілька тижнів після того, як Рада підтримала відповідний законопроєкт в другому читанні та в цілому.

Документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування.

Норма про додаткове оподаткування прибутку за весь 2023-й зіткнулася з критикою, адже законопроєкт ухвалили майже наприкінці року.

Гетманцев зазначав, що завдяки закону в бюджет-2024 буде залучено додатково 24 млрд гривень.

За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Депозитні сертифікати НБУ, в які комерційні банки вкладають свої кошти, є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка за ними досягала 25% річних.