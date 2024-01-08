НБУ вводит новые стандарты ликвидности для банковских групп

Национальный банк Украины установил новые требования для банков по ликвидности. Эти требования относятся к двум показателям – LCRк (коэффициенты покрытия ликвидностью) и NSFRк (коэффициент чистого стабильного финансирования) и измеряют уровень ликвидности и стабильного финансирования банковской группы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это часть процесса приближения украинских банковских стандартов к европейским.

Согласно сообщению, LCRк показывает, сколько денежных средств банк должен иметь, чтобы справиться с расходами в течение 30 дней в стрессовом сценарии. NSFRк определяет минимальный уровень стабильного финансирования в год.

В регуляторе отмечают, что внедрение новых требований будет постепенным.

Банки должны разработать внутренние правила для расчета этих показателей и начиная с октября 2024 года начнется тестовый период для расчета LCRк и NSFRк, который продлится полгода. В зависимости от результатов тестирования к банкам могут быть отменены определенные существующие требования по ликвидности.

В НБУ добавили, что с 1 апреля 2025 г. банковские группы должны на 100% соблюдать нормативное значение LCRк и NSFRк.

Добавим, по данным НБУ, в настоящее время в Украине насчитывается 19 банковских групп. При этом банковская группа представляет собой совокупность юридических лиц, имеющих общего контролера, и включает материнский банк и его украинские и иностранные дочерние и/или ассоциированные компании, которые функционируют как финансовые учреждения. Она представлена двумя или более финансовыми учреждениями и характеризуется преимущественной деятельностью.

Кроме того, базовый сценарий НБУ на 2024 год предусматривает сохранение предпосылок для стабильной работы финансового сектора. Это дальнейший экономический рост, который, по оценкам Нацбанка, в 2024 году составит +3,6%, инфляция менее 10%, контролируемость валютного рынка и сохранение привлекательности гривневых активов.