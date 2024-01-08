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НБУ вводить нові стандарти ліквідності для банківських груп
Національний банк України встановив нові вимоги для банків щодо ліквідності. Ці вимоги стосуються двох показників – LCRк (коефіцієнти покриття ліквідністю) і NSFRк (коефіцієнт чистого стабільного фінансування) і вимірюють рівень ліквідності та стабільного фінансування банківської групи.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Це є частиною процесу наближення українських банківських стандартів до європейських.
Згідно з повідомленням, LCRк показує, скільки грошових коштів банк повинен мати, щоб впоратися з витратами протягом 30 днів у стресовому сценарії. NSFRк визначає мінімальний рівень стабільного фінансування на рік.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У регуляторі зазначають, що впровадження нових вимог буде поступовим.
Банки мають розробити внутрішні правила для розрахунку цих показників і починаючи з жовтня 2024 року, розпочнеться тестовий період для розрахунку LCRк і NSFRк, який триватиме пів року. Залежно від результатів тестування, до банків може бути скасовано певні існуючі вимоги щодо ліквідності.
В НБУ додали, що з 1 квітня 2025 року банківські групи повинні на 100% дотримуватися нормативного значення LCRк та NSFRк.
Додамо, за даними НБУ, наразі в Україні нараховується 19 банківських груп. При цьому, банківською групою є сукупність юридичних осіб, що мають спільного контролера, і включає материнський банк та його українські та іноземні дочірні та/або асоційовані компанії, які функціонують як фінансові установи. Вона представлена двома чи більше фінансовими установами і характеризується переважною банківською діяльністю.
Окрім цього, базовий сценарій НБУ на 2024 рік передбачає збереження передумов для стабільної роботи фінансового сектору. Це подальше економічне зростання, яке за оцінками Нацбанку у 2024 році становитиме +3,6%, інфляція менше 10%, контрольованість валютного ринку та збереження привабливості гривневих активів.